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Bankada parası olanlar ile ilgili önemli açıklama!

AA |  13 Aralık 2020 Pazar - 15:54 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 15:54

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankada parası olanlar ile ilgili bir açıklama geldi. 10 ayda 96 bin 784 artış gösterdi. Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı bu yılın 10 ayında 96 bin 784 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon liranın üzerine çıktı.


 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik  milyonerlerin sayısı ekim sonu itibarıyla 322 bin 225 oldu. Geçen yılın sonunda  225 bin 441 olan milyoner sayısı, 10 ayda 96 bin 784 arttı.
 
Milyonerlerin toplam mevduatı da ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 61  milyar 497 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat,  6 milyon 398 bin lira oldu.
 
Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde  bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 10 aylık dönemde 669 milyar 898 milyon  liralık artış kaydetti.
 
Yurt içi yerleşik milyonerlere 85 binin üzerinde kişi eklendi
 
Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 85 bin 765 artarak  287 bin 785'e ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 924 milyar 927  milyon liraya yükseldi.
 
Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 796  milyar 991 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 65 milyar 796 milyon lirası  döviz tevdiat hesabı, 62 milyar 140 milyon lirası kıymetli maden depo  hesaplarından oluştu.
 
Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6  milyon 689 bin lira olarak hesaplandı.
 
Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 10 ayda 11 bin arttı
 
BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ekim sonu  itibarıyla 34 bin 440'a ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna  göre 11 bin 19 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 136 milyar 570 milyon  lira oldu.
 
Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar  167 milyon lirası yerel para, 117 milyar 809 milyon lirası yabancı para ve 1,6  milyar lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.
 
Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3  milyon 965 bin lira olarak hesaplandı.
 

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