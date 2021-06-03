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Bankada parası olanlar dikkat! Değişti ve...

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 14:59 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 15:07

Bankacılık sektörü ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada yükseldiği duyuruldu. BDDK verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 6,9 artarak 6 trilyon 525,3 milyar liraya yükseldi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından, nisan ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
 
Buna göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 525  milyar 329 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna  göre 418 milyar 887 milyon lira artış kaydetti.
 
Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 802  milyar 793 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 95 milyar 691 milyon lira oldu.
 
Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 6,9, krediler  toplamı yüzde 6,3 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 7,1 yükseldi.
 
  
Nisanda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,74 olarak kayıtlara  geçti.
 
  
 
 
 

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