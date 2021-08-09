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Bankada parası olanlar dikkat! Bugün değişti, artık...

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 7:31 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 7:31

Bankada parası olan, kredi ya da kredi kartı kullanan herkes için geçerli. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren alınan karar uygulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ATM işlemleri için alınacak tavan tutarların değiştirilmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. İşte detaylar...


Banakdan para çekenler dikkat Bugün değişti. Bankalarca ticari müşterilerden ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu tutarlar 2 ve 5 TL olarak uygulanıyordu.
 
Ayrıca yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde,  işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması  halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecek. Bu tutar daha önce yüzde 1,60 seviyesinde bulunuyordu.
 
Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, söz konusu Tebliğde Mali kuruluş tanımı "Bankalar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde  tanımlanan şirketleri," şeklinde belirlendi.
 
Aynı Tebliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi: "(2) Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme  finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için  özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve  protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan  ücretler ticari krediler kategorisi kapsamında değerlendirilmez."
 
Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üçüncü  kişilere ödenen tutarı,” ibaresi “üçüncü kişilere ödenen tutarın yüzde  on beş fazlasını,” şeklinde değiştirildi.
 
Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer  alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi. Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1,60’ı”  ibaresi “1,90’ı” şeklinde değiştirildi.
 

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