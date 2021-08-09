Bankada parası olanlar dikkat! Bugün değişti, artık...

Bankada parası olan, kredi ya da kredi kartı kullanan herkes için geçerli. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren alınan karar uygulanmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ATM işlemleri için alınacak tavan tutarların değiştirilmesine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. İşte detaylar...

Banakdan para çekenler dikkat Bugün değişti. Bankalarca ticari müşterilerden ATM işlemleri için alınacak tutar 4 TL'yi, diğer kanallar ve yapılan işlemler için alınacak tutar 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu tutarlar 2 ve 5 TL olarak uygulanıyordu.

Ayrıca yurt dışında ihraç edilmiş kartların kullanıldığı işlemlerde, işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak azami üye işyeri ücreti yüzde 1,90’ı geçemeyecek. Bu tutar daha önce yüzde 1,60 seviyesinde bulunuyordu.