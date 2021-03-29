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Bankada parası olanlar dikkat! BDDK duyurdu, artış..

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 15:05 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 15:05

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. BDDK açıkladı. Artış miktarı belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 2,2 milyar lira artarak 6 trilyon 108,6 milyar lira yükseldi.


BDDK tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün  Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.
 
Buna göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 108  milyar 595 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna  göre 2 milyar 179 milyon lira artış kaydetti.
 
Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 598  milyar 987 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 38 milyar 654 milyon lira oldu.
 
Geçen yılın sonuna göre krediler toplamı yüzde 0,6 ve menkul değerler  toplamı ise yüzde 1,6 yükseldi.
 
Şubatta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,02 olarak kayıtlara  geçti.
 
 Sektörün net karı 9 milyar 223 milyon lira oldu
 
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan  mevduat, şubatta, 2020 sonuna göre yüzde 0,1 azalarak 3 trilyon 451 milyar 502  milyon liraya düştü.
 
Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 2,2 artışla 612 milyar 536 milyon  liraya çıktı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 9 milyar 223 milyon  lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,17 seviyesinde gerçekleşti.
 

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