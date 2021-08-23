Bankada parası olanlar dikkat! Başvuran alıyor, süresi var

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.

BİLDİRİM ŞARTI BULUNUYOR

Ayrıca ilgili kanun maddesine 'kiralık kasa ve her türlü'' ibaresi eklenmiş, maddede zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak sayılan 'hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı' ibarelerinden herhangi birinin yeterli sayıldığının vurgulanması açısından cümleye 'veya' ibaresi ile 'bildirim' koşulu da eklenecek.