Bankada parası olanlar dikkat! Başvuran alıyor, süresi var

Banka hesabı olanları ilgilendiriyor. Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapları zaman aşımına tabi tutuluyordu.
Söz konusu işlem görmeyen hesaplar 10 yıl sonra ise zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor, TMSF'ye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven devredilenler hariç, sahiplerine iadesi ise mümkün olmuyordu.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.
BİLDİRİM ŞARTI BULUNUYOR
Ayrıca ilgili kanun maddesine 'kiralık kasa ve her türlü'' ibaresi eklenmiş, maddede zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak sayılan 'hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı' ibarelerinden herhangi birinin yeterli sayıldığının vurgulanması açısından cümleye 'veya' ibaresi ile 'bildirim' koşulu da eklenecek.
İADE YOLU AÇILIYOR
Öte yandan uzun yıllar işlem yapılmayan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları da mülkiyet hakkı ve sermaye piyasalarının özünde yatan uzun vadeli yatırım felsefesini zedelemesinden kaynaklı hak sahiplerinin talepleri durumunda iadesi amaçlanıyor.