01 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.412 1.49 EURO 9,6270 -0.43
USD 8,1590 -0.98 ALTIN 450,310 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bankada parası olana güzel haber! Uzatıldı, tarih...

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 10:10 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 10:22

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. Flaş karar! Uzatıldı. Yeni tarih 31 Mayıs olarak güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatıldı.


Banakada hesabı olan milyonlarca kişi için güzel haber. 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası  cinsinden açılmış mevduat  ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık  altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen  stopaj desteği 31 Mayıs'a uzatıldı.
 
Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar  ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl  dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3 kesinti yapılacak.
 
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise kesinti oranı sıfır olarak  uygulanmaya devam edilecek.
 
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar  paylarında ise bu oranlar, vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar  (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 5, 1 yıla kadar  (1 yıl dahil) vadeli  hesaplarda yüzde 3 olacak. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise sıfır olarak  uygulanacak.
 
TL mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31  Mart itibarıyla sona ermişti.
 
  
 

ETİKETLER

Türk lirası TL karar resmi gazete banka hesap mevduat mevduat hesabı banka para
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.