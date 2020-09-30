Bankada parası olan herkesi kapsıyor! Yürürlüğe girdi

Parasını bankaya yatıranları çok yakından ilgilendiren bir haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlandı. Yüzde sıfır olarak belirlendi. Türk Lirası mevduatta yıl sonuna kadar 1 yılın üstünde mevduat yapanlardan vergi alınmayacak.

Bankada parası olan milyonlarca vatandaş için sevindiren haber geldi. Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre, vadesi 1 yıldan uzun hesaplar ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Daha önce vadesi 1 yıldan uzun hesaplar için yüzde 10 vergi uygulanırken, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yine yüzde 0 seviyesinde bulunuyordu.

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar(6 ay dahil) vadeli hesaplarda oran yüzde 15'den yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 3'e çekildi.