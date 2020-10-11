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Bankada parası olan herkesi kapsıyor! Kazanç arttı...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Oranlar değişti, faizler yenilendi. Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisi oranları geçtiğimiz günlerde düşürülmüştü. Peki bankada 100 bin TL birikimi olan bir vatandaş alınan bu yeni kararla birlikte ne kadar kar etti? Mevduat faiz oranı yüzde 13 olarak hesaplandığında daha önce bir yıldan uzun vadede 11 bin 700 TL kazanan vatandaş vergi oranın sıfırlanmasıyla birlikte kazandığı rakam 13 bin TL'ye çıktı. Aynı parayı 6-12 ay vadeye yatıran vatandaştan ise daha önce 1560 TL vergi kesintisi yapılırken şu an bu rakam 390 TL'ye indi. Böylece gerçekleşen vergi indirimi ile tasarruf sahibinin kazancı daha fazla artmış oldu. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti BBVA, TEB, HSBC Bank, İNG Bank, Alternatif Bank, Odeabank, Burgan ve diğer bankaların 32 günlük faiz getiri tabloları...
Geçtiğimiz günlerde alınan Türk lirası mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15'lik kesinti yüzde 5'e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12'lik kesinti yüzde 3'e düşürülmüştü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan kesinti oranı ise sıfırlanmıştı. Peki bankada 100 bin TL birikimi olan bir vatandaş yeni alınan bu kararla ne kadar kar etmiş oldu? İşte cevabı...