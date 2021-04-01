Bankada parası olan herkesi kapsıyor! 31 Mayıs'a kadar...

Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar. Eylül 2020'de mevduatta stopaj oranlarıyla ilgili 3 aylığına getirilen ve Aralık'ta 3 aylık uzatma yapılan mevduattaki stopaj kesintileri uygulaması 31 Mayıs tarihine uzatıldı.

Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 2 ay uzatıldı.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce 31 Mart'ta son bulması öngörülen uygulama 31 Mayıs tarihine uzatıldı.

30 Eylül 2020'de stopaj oranlarında üç ay süreyle indirime gidilmiş, uygulama 31 Aralık 2020'den itibaren üç ay daha uzatılmıştı.

Uygulamayla mevduat faizlerinde aşağıdaki oranlar 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak:

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5

1 yıla kadar (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 3

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0