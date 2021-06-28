Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 816 lira...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak için herkes aldığı riske ve kendine göre arayış içine giriyor. Risk almayı tercih etmeyen ve 'gün sonunda param gelsin' diyen kişiler kazanç sağlamak için vadeli mevduatı seçiyor. Bununla birlikte vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlanabiliyor.
Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Geçtiğimiz ay alınan yeni bir kararla düşürülen bu oranlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek.
Parasını vadeli mevduata yatıracak kişiler en yüksek getirisi olan bankaları araştırıyor. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne? 50.000 lira para yatırıldığında 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri...
BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:
Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL
TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL
İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL
Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL
VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL
Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL
Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL
ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL
ICBC: Yüzde 18, getirisi 750 TL
HSBC: Yüzde 16,50, getirisi 687 TL
Burgan Bank: Yüzde 19,50, getirisi 816 TL
Fibabanka: Yüzde 19,50, getirisi 812 TL
Odeabank: Yüzde 19,25, getirisi 802 TL
Şekerbank: Yüzde 16,75, getirisi 698 TL