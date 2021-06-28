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Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 816 lira...

28 Haziran 2021 Pazartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 16:46

Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hesaplara 816 lira yatırılıyor. Değişti, tek tek açıklandı ve belli oldu. Yüzde 19.5'a kadar gelir elde edebilirsiniz. Parası olan vatandaşlar vadeli mevduata koymak için bankaların en yüksek faiz oranlarını araştırıyor. Bankadaki 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran kişi, vade sonunda 816 lira kazanç sağlıyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü, süre 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne? 50 bin lira para yatıran bir kişi 32 günde hangi bankadan ne kadar kazanç sağlıyor? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri...


Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak için herkes aldığı riske ve kendine göre arayış içine giriyor. Risk almayı tercih etmeyen ve 'gün sonunda param gelsin' diyen kişiler kazanç sağlamak için vadeli mevduatı seçiyor. Bununla birlikte vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlanabiliyor.
 
Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Geçtiğimiz ay alınan yeni bir kararla düşürülen bu oranlar 31 Temmuz'a kadar devam edecek.
 
Parasını vadeli mevduata yatıracak kişiler en yüksek getirisi olan bankaları araştırıyor. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne? 50.000 lira para yatırıldığında 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri...
 
BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI
 
50 bin TL için 32 günlük faiz oranları ve getirisi:
 
Ziraat Bankası: Yüzde 17, getirisi 708 TL
 
TEB: Yüzde 19, getirisi 791 TL
 
İş Bankası: Yüzde 12,95, getirisi 539 TL
 
Yapı Kredi: Yüzde 16, getirisi 666 TL
 
VakıfBank: Yüzde 18, getirisi 750 TL
 
Halkbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL
 
Akbank: Yüzde 18, getirisi 750 TL
 
ING: Yüzde 18,50, getirisi 770 TL
 
ICBC: Yüzde 18, getirisi 750 TL
 
HSBC: Yüzde 16,50, getirisi 687 TL
 
Burgan Bank: Yüzde 19,50, getirisi 816 TL
 
Fibabanka: Yüzde 19,50, getirisi 812 TL
 
Odeabank: Yüzde 19,25, getirisi 802 TL
 
Şekerbank: Yüzde 16,75, getirisi 698 TL

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