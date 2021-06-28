Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Ve belli oldu, 816 lira...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak için herkes aldığı riske ve kendine göre arayış içine giriyor. Risk almayı tercih etmeyen ve 'gün sonunda param gelsin' diyen kişiler kazanç sağlamak için vadeli mevduatı seçiyor. Bununla birlikte vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlanabiliyor.

Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Geçtiğimiz ay alınan yeni bir kararla düşürülen bu oranlar 31 Temmuz 'a kadar devam edecek.

Parasını vadeli mevduata yatıracak kişiler en yüksek getirisi olan bankaları araştırıyor. Peki bankaların mevduat faiz oranları ne? 50.000 lira para yatırıldığında 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve getirileri...