Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Son 3 gün, 650 lira...

Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Hesaplara 650 lira yatırılıyor. Son 3 gün kaldı. Tek tek açıklandı. Yüzde 19.5 gelir sağlayabilirsiniz. Parası olan vatandaşlar birikim yapmak istiyor ve bunun için de kendilerine en uygun seçeneği arıyor. Riske girmek istemeyenler vadeli mevduatı seçiyor. Bankadaki 40 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran bir kişi, vade sonunda 650 lira kazanç elde ediyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü, süre uzatılmazsa 31 Mayıs indirimler için son tarih. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak. Faiz getiri tablosu ve bankaların güncel oranları da açıklandı, ne kadar para ne kadar kazanç sağlıyor, bankaların faiz oranları ne? İşte tüm bilgiler...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Yatırım yapmak için herkes aldığı riske ve kendine göre arayışta. Döviz, altın, gümüş, kripto para, borsa , vadeli mevduat ve fonlar tercih ediliyor. Ancak risk almayı tercih etmeyen ve 'gün sonunda param gelsin' diyen kişiler birikim için vadeli mevduatı seçiyor. Bununla birlikte vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlanabiliyor. Bankaların mevduat faiz oranları ne? Paranızı yatırdığınızda 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? İşte tüm bilgiler...

Piyasalardaki sert dalgalanmalarla mücadele edemeyenler için vadeli mevduat risksiz kazaç fırsatı sunuyor. Son günlerde faizlerin yıllık yüzde 19.5’e kadar çıkması ve faiz gelirinden alınan stopaj indirimi vadeli mevduatın cazibesini artırıyor. Kısa vadede mevduat, uzun vadede ise tahvil yüksek getiri sağlıyor.

Döviz, emtia, kripto ve borsa gibi alanlara yatırım yapan kişiler sert dalgalanmalarla mücadele edemiyorsa, zaman sorunu varsa ya da bu durum fırsata dönemiyorsa burada TL vadeli mevduat gibi sabit getirili yatırımlar devreye giriyor.

31 MAYIS’TA SON!

Vadeli mevduat, yıllık yüzde 19.50’ye ulaşan faiz getirisi ve stopaj avantajıyla birikim yapmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 30 Eylül 2020’de Cumhurbaşkanı kararıyla faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15 yerine yüzde 5, 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12 yerine yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 yerine sıfır (0) olarak uygulanıyor. İndirimler eğer ki süre uzatılmazsa 31 Mayıs’a kadar geçerli. Bu tarihe kadar açılan hesaplarda indirim uygulanacak. Yani son birkaç gün kaldı...

PARALAR VADESİZ HESAPTA TUTULUYOR

Stopaj avantajını fırsata çevirenler yaklaşık 1.3 trilyon liralık birikimini vadeli mevduatta tutuyor. Buna rağmen bankadaki paraların yaklaşık 375 milyar lirası vadesiz hesaplarda.

BANKALAR KISA SÜREDE YÜKSEK FAİZ ÖDÜYOR

Parasını vadeli mevduata yatıranların çoğu vadeyi 32-45 gün civarında belirliyor. Bunda bankaların kısa vade için ödediği faizin yüksek olması etkili. 3 aya kadar olan vadeli TL mevduatlarda güncel faizler yüzde 16.25-19.50 aralığında seyrediyor. 6 ay ve 1 yıl vadelerde mevduat faizi yüzde 16.50 seviyelerine iniyor.

PARAYI GÜNLÜK FAİZE ATIN

Para, hemen kullanılacaksa veya kısa süre sonra ödeme yapılacaksa genelde vadesizde tutuluyor. Ancak 1 gün dahi olsa bu paraların değerlendirilmesi önem taşıyor. Vadesiz hesabınızdaki parayı, saat 17.30’a kadar vadeliye aktarırsanız faiz işlemeye başlar ve ertesi sabah faiz paranıza eklenir. 5 bin liranın bugünkü stopaj ve faizle günde yaklaşık 2.5 lira getirisi var. Küçük gelir de olsa küçümsememek gerekiyor. Artık tüm bankacılık işlemi cep telefonlarından kolayca yapılıyor. Vadeli mevduat hesabını açmak da çok basit. ‘Başvuru’ veya ‘hesap açılışları’ menüsünden işlemi 2-3 dakikada yapabilirsiniz.

PARANIZ BOŞTA DURMASIN

Kredi kartı ödemesi, alışverişler, kira günü aynı tarihe denk gelmez. Hesabınızda devamlı hareket varsa yani para giriş çıkışı fazlaysa, 32 gün veya 2 ay vadeli mevduat hesabı açamazsınız. Ama bunun yerine istediğiniz zaman para çekip yatırabileceğiniz vadeli hesap açabilirsiniz.

‘Serbest hesap’, ‘esnek hesap’, ‘çalışan hesap’ gibi isimler altında sunulan bu hizmet sayesinde her gün saat 17.30’a kadar para yatırarak faiz geliri elde edip, istediğiniz gün ve saatte ihtiyacınız kadar parayı çekebilirsiniz. Bu yolla vade bozulmadığı için kaybınız olmaz. Bu hesaplarda faiz, tabela faizinin bir miktar altındadır. Örneğin; 32 gün vadede yüzde 17 faiz işliyorsa, bu hesaplarda yüzde 10-13 faiz verilir. Paranın boşta durmasından iyidir.

UZUN VADECİLERE TAHVİL ALTERNATİFİ

Yatırımcılar orta ve uzun vadeli düşünüyorsa, devlet tahvili getirileri mevduata göre daha yüksek seviyede. Bankalar, 1 yıl vadeli mevduata yüzde 15-16 seviyesinde faiz verirken vadesi 1 yıl olan tahvillerde getiri yüzde 19’un üzerinde. Vadesi 2022-2023’e çıkan tahvillerde faiz yüzde 20’ye yaklaşıyor. Bu arada tahvil faiz gelirinde stopaj yüzde 10. Cep telefonunuzdan banka uygulamasını girip yatırım hesabı açarak tahvil alım satımını kolaylıkla yapabilirsiniz.

BANKALARIN GÜNCEL MEVDUAT FAİZ ORANLARI

32 günlük faiz oranları:

Ziraat Bankası: Yüzde 17

TEB: Yüzde 19

İş Bankası: Yüzde 12,95

Yapı Kredi: Yüzde 16

VakıfBank: Yüzde 18

Halkbank: Yüzde 18

Akbank: Yüzde 16,50

ING: Yüzde 18,50



ICBC: Yüzde 18

HSBC: Yüzde 16,50

Odea Bank: Yüzde 19,25