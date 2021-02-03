Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Hemen kontrol edin, paranız...

Bankada hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Tüm bankalar harekete geçti ve müşterilerini uyarmaya başladı. Çoğu kişi haberdar değil. Son tarihi kaçırmayın. Başvuru süreci yasal olarak başladı. Kullanmadığınız banka hesabınızda paranız kalmış olabilir. Binlerce kişi bu hesaplardan kalan parasını çekmiyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden miktarı kuruşu kuruşuna öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların internet sitesine girdiğinizde liste de mevcut. İşte başvuru için yapılması gerekenler...

Bankada hesabı olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Kimse önemsemiyor ama her yıl bankalarda unutulduğu için el konulan para miktarı neredeyse yarım milyar Türk lirasını buluyor. Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

BANKALAR MÜŞTERİLERİNİ UYARIYOR

Başvuru tarihi yeniden geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' dedi.

BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI

Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. Bu 4 aylık bir süreyi kapsıyor. Bunun için yapılması gereken tek şey banka şubesine giderek kimlikle bizzat başvuru yapmak. 'Bugün yoğunum, yarın giderim' düşüncesi nedeniyle binlerce müşteri parasını çekmeyi unutuyor. O yüzden de bazı bankalar müşterisine kolaylık sağlıyor.

BANKADA UNUTULAN PARA NASIL ÖĞRENİLİYOR?

Peki bankalarda unutulan parayı nasıl öğrenirsiniz? Bunun birkaç yolu bulunuyor. E-devlet hesabınızdan ve TMSF'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca tüm bankaların da resmi internet sitesine girdiğinizde oradaki listede kuruşu kuruşuna görebiliyorsunuz. Bankalarda unutulan paranın zaman aşımı tarihi ise 15 Haziran 2021. Zaman aşımına uğrayan hesaplar, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredilecek.