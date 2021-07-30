30 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.00 EURO 10,0770 0.08
USD 8,4750 0.22 ALTIN 497,170 -0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti ve resmen duyuruldu

AA |  30 Temmuz 2021 Cuma - 9:25 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 9:36

Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı, süre uzatıldı. Yarın sona eriyordu. Artık 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. Resmen açıklandı. Türk lirası mevduatlara stopaj desteği ve bazı sektörlerde KDV indiriminde süreler uzatıldı. Bakan Elvan Twitter hesabından duyurmuştu. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.


Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
TL MEVDUATLARA STOPAJ DESTEĞİ
 
Buna göre, TL mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül 2021'e uzatıldı.
 
KDV İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ DE UZATILDI
 
Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi de eylül sonuna kadar uzatıldı. Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.
 
BAKAN ELVAN DUYURMUŞTU
 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurmuştu. Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." demişti.
 

ETİKETLER

banka banka hesabı banka para mevduat stopaj stopaj desteği mevduatlara stopaj desteği TL mevduat TL stopaj KDV KDV indirimi son dakika banka haberleri KDV indirimi son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.