Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti ve resmen duyuruldu

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi sürelerinin 30 Eylül'e kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TL MEVDUATLARA STOPAJ DESTEĞİ
Buna göre, TL mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül 2021'e uzatıldı.
KDV İNDİRİMLERİNİN SÜRESİ DE UZATILDI
Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi de eylül sonuna kadar uzatıldı. Her iki düzenlemede süre, 31 Temmuz itibarıyla sona eriyordu.
BAKAN ELVAN DUYURMUŞTU
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurmuştu. Elvan, "Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." demişti.