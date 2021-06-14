Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti ve belli oldu...

Bankada işi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı ve bankalar tek tek duyurdu. Pandemi sürecinde bankalar belirli aralıklarla çalışma saatlerinde düzenlemeler yaptı. 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte bankalar çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti, yeni düzenleme yapıldı. Hesabı olan tüm müşterilere bankalar yeni çalışma saatlerini duyurdu. Ziraat Bankası, TEB, DenizBank, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve ING Bank gibi çok sayıda bankada işlemi olan vatandaşlar güncel bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt arıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte güncel bankaların açılış kapanış saatleri...
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.