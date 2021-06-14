14 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.462 0.10 EURO 10,1390 -0.24
USD 8,3630 -0.37 ALTIN 498,510 -1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti ve belli oldu...

14 Haziran 2021 Pazartesi - 12:49 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 13:10

Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı ve belli oldu. Banka şubesinde işi olan tüm müşteriler için değişiklik kararı duyuruldu. Haziranda normalleşmeye geçildi, bununla birlikte bankalar da çalışma saatlerinde bazı değişiklikler yaptı. Hizmet saatleri yeniden düzenlendi. VakıfBank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Akbank gibi bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar açılış kapanış saatlerini araştırıyor. İşte güncel tüm bankaların açılış ve kapanış saatleri...


Bankada işi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Değişiklik yapıldı ve bankalar tek tek duyurdu. Pandemi sürecinde bankalar belirli aralıklarla çalışma saatlerinde düzenlemeler yaptı. 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte bankalar çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti, yeni düzenleme yapıldı. Hesabı olan tüm müşterilere bankalar yeni çalışma saatlerini duyurdu. Ziraat Bankası, TEB, DenizBank, VakıfBank, HalkBank, İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve ING Bank gibi çok sayıda bankada işlemi olan vatandaşlar güncel bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt arıyor.
 
İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen son genelgede, bankaların açılış kapanış saatleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmuyor. Banka açılış kapanış saatleri her banka için farklılık gösterebiliyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte güncel bankaların açılış kapanış saatleri...
 
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Halkbank'ın çalışma saatleri, 2 Haziran itibarı ile 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
 
YAPIKREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Yapıkredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
 
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
 
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
Qnb Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ETİKETLER

banka açılış saatleri banka kapanış saatleri bankalar kaçta açılıyor hafta içi banka açılış saatleri akbank açılış saati ziraat bankası açılış kapanış saatleri vakıfbank çalışma saatleri akbank çalışma saatleri finansbank çalışma saatleri yapı kredi bankaların açılış kapanış saati ING bank TEB denizbank
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.