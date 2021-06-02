Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Değişti ve belli oldu, 750 lira...

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Hesaplara 750 lira yatırılıyor. Değişti ve tek tek açıklandı. Bankalar duyurdu. En yüksek yüzde 19.5 oranla gelir elde edebilirsiniz. Parası olanlar birikim yapmak için de kendilerine en uygun yatırım seçeneğini araştırıyor. Riske girmek istemeyenlerin tercihi ise vadeli mevduat. Bankaların faiz oranları değişkenlik gösteriyor. 50 bin lira parasını 32 günlük vadeliye yatıran bir kişi, yüzde 18 faiz oranıyla 750 lira gelir elde ediyor. Faiz getirisinden alınan stopaj düşürülmüştü, süre 2 ay daha uzatıldı. Aynı parayla daha fazla kazanç elde edilecek. Faiz getiri tablosu ve bankaların güncel faiz oranları açıklandı, ne kadar para ne kadar kazanç sağlıyor?

Bankada hesabı ve parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yatırım yapmak isteyen herkes kendine göre bir arayışa girdi. Vatandaşlar hangi yatırım seçeneğinin kendine göre uygun olduğunu araştırıyor. Risksiz bir birikim tercih eden kişiler ise vadeli mevduatı seçiyor. Bununla birlikte vadeli mevduatta yüzde 19.5 orana kadar kazanç sağlamak mümkün. Bankaların mevduat faiz oranları açıklandı. Yüzde 16.5, yüzde 18 ve yüzde 19 faiz oranı seçenekleriyle ne kadar para yatırırsanız ne kadar elde edersiniz? Vadeli mevduatta 32 günün sonunda ne kadar kazanç sağlarsınız? Bankaların güncel faiz oranları ve tüm bilgiler...

Mevduat faizleri son dönemde Merkez Bankası ’nın aldığı kararların da etkisiyle yüzde 19.5’e kadar çıktı. Risksiz kazanç elde etmek isteyenlere yüksek faize ek olarak stopaj (vergi) avantajı da sağlanıyor. TL’yi desteklemek ve yastıkaltı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için verilen vergi avantajının süresi 2 ay daha uzatıldı.

İndirimli stopaj oranlarına ilişkin ilk düzenleme Eylül 2020’de devreye alınmış, Aralık 2020’de yapılan değişiklikle önce 31 Mart’a sonra da 31 Mayıs’a kadar uzatılmıştı. Yani stopaj desteği uygulaması önceki gün itibarıyla son bulmuştu.

SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI

Ancak stopaj desteği uygulamasının haziran ve temmuz aylarında da devam etmesi kararlaştırıldı. Konuyla ilgili düzenleme dün Resmi Gazete ’de yayımlandı. Böylelikle mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.

YÜZDE 18 FAİZLE 750 LİRA KAZANÇ Eğer yüzde 16.5 faiz oranı olan bankayı tercih etmişseniz, 50 bin lira üzerinden 32 günün sonunda 687 lira gelir elde edersiniz. Faiz oranı yüzde 18 ise bu rakam 750 liraya çıkıyor. En yüksek oran olan yüzde 19.5'la ise 812 lira kazanç sağlarsınız. İşte faize göre gelir tablosu...

1 YILDA YÜZDE SIFIR

Böylece Türk Lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Bu avantaj sayesinde aynı paradan daha fazla faiz geliri elde etmek mümkün olacak. Döviz ve altın vadeli hesaplarında ise stopaj avantajı yok, vergi yüzde 15-20 arasında değişiyor.