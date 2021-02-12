Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! BBDK duyurdu...

Bankada hesabı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Kredilerle ilgili açıklama geldi. BBDK resmen duyurdu. Tüm banka müşterileri kullandığı kredilere ilişkin masraflara 2020 yılında 16 milyon lira ödeme yaptı. BDDK'dan yapılan açıklamada bankacılık sektörünün verdiği hizmetler üzerinden sağladığı gelirin, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 14,1 azalarak 42 milyar 648 milyon liraya gerilediği belirtildi. Aynı zamanda bankaların 12 aylık dönemde faiz dışı gelirleri 102,7 milyar lira, faiz dışı giderleri ise 179,9 milyar lira oldu. İşte tüm veriler...

Bankada hesabı olanlara yönelik açıklamayı BDDK yaptı. Veriler tek tek duyuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, 2019'a kıyasla yüzde 3,5 azalarak 102 milyar 711 milyon lira oldu.

Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,6 olurken, söz konusu gelir, 2019 yılına göre yüzde 0,2 artarak 16 milyar 36 milyon liraya yükseldi.

Nakdi ve gayrinakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı sırasıyla 7,7 milyar lira ve 8,3 milyar lira oldu.

HİZMET GELİRLERİ

Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,1 azalarak 42 milyar 648 milyon lira oldu. 2019 yılında bu tutar 49,6 milyar lira seviyesindeydi.

Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41,5 olarak belirlendi.

Aralık sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 2,8 milyar lira, diğer faiz dışı gelirler 35,6 milyar lira, alınan kar payları da 5,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

FAİZ DIŞI GİDERLER

Bankaların 12 aylık dönemde faiz dışı giderleri yüzde 39,8 artarak 179 milyar 899 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler içinde yüzde 28,6 ile en yüksek paya sahip olan genel karşılık provizyonu, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 142,3 artarak 21,2 milyar liradan 51,4 milyar liraya yükseldi.

PERSONEL GİDERLERİ

Geçen yıl bankaların personel giderleri 39,3 milyar lira, diğer provizyon giderleri 17,3 milyar lira ve diğer faiz dışı giderleri 44,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderlerin yüzde 21,9'unu personel giderleri oluşturdu.

2019 ve 2020 yıllarında bankaların elde ettiği faiz dışı gelirler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

2019 2020 Değişim (yüzde)

Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar

16.006 16.036 0,2

Alınan kar payları

4.787 5.607 17,1

Bankacılık hizmetleri gelirleri

49.640 42.648 -14,1

Aktiflerimizin satışından elde edilen gelirler

1.685 2.837 68,3

Diğer faiz dışı gelirler

34.285 35.583 3,8

Toplam faiz dışı gelirler

106.404 102.711 -3,5

2019 ve 2020 yıllarında bankaların elde ettiği faiz dışı giderler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:

2019 2020 Değişim (yüzde)

Personel giderleri

34.119 39.331 15,3

Genel karşılık provizyonu

21.199 51.367 142,3

Kıdem tazminatı provizyonu

857 991 15,6

Menkul değerler değer azalma provizyonu

129 362 181,5

İştirakler, bağlı ve birl. kont. ed. ort. değ. azalma proviz.

1.613 799 -50,5

Diğer provizyonlar

7.012 17.313 146,9

Verilen ücret ve komisyonlar

16.389 13.659 -16,7

Amortisman giderleri

6.805 7.595 11,6

Vergi, resim, harç ve fonlar

4.018 4.356 8,4

Diğer faiz dışı giderler

36.502 44.125 20,9

Toplam faiz dışı giderler

128.643 179.899 39,8