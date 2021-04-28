Bankada hesabı olan herkes için geçerli! 1000 TL'ye kadar...

Milyonlarca banka müşterisini sevindirecek haber! Sınırlamalar kaldırıldı. Yeni dönem başladı. ING Türkiye harekete geçti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. ING Türkiye önemli bir adım attı. Sınırlar kaldırıldı. ING Türkiye, yeni ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) kapsamında, müşterilerine gün ve saat sınırlaması olmadan 7/24 para transferi yapma kolaylığı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve “Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, müşterilerine gün ve saat sınırlaması olmadan para transferi yapma kolaylığı sunuyor.

Yeni ödeme sistemi FAST kapsamında, ING müşterileri, 1.000 TL’ye kadar olan para transferlerini artık gün ve saat sınırlaması olmadan yapabiliyor. Kolay Adres tanımlaması yapan ING’liler ise ayrıca para transferinde IBAN yerine cep telefonu, kimlik veya pasaport numarasını kullanabiliyor.

IBAN’larını, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, pasaport numarası veya cep telefonu numarası ile ING Mobil üzerinden eşleştiren ING müşterileri, para transferlerini 7/24 çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

"Dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimize kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak bankacılığı zahmetsiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda müşterilerimize Kolay Adres Tanımlama ile IBAN olmadan EFT yapma olanağı sunmuştuk. Şimdi de FAST kapsamında, tüm müşterilerimize hafta içi veya hafta sonu, diledikleri saatte anında para transferi yapabilme imkanı sağlıyoruz. Para transferinde sağlanan bu kolaylık ile müşterilerimiz 1.000 TL’ye kadar olan para transferlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşterilerimizin hayatında bankacılık işlemlerine ayırdıkları zamanı en aza indirmek için dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”