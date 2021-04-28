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Bankada hesabı olan herkes için geçerli! 1000 TL'ye kadar...

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 14:35 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 14:35

Milyonlarca banka müşterisini sevindirecek haber! Sınırlamalar kaldırıldı. Yeni dönem başladı. ING Türkiye harekete geçti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. ING Türkiye önemli bir adım attı. Sınırlar kaldırıldı. ING Türkiye, yeni ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) kapsamında, müşterilerine gün ve saat sınırlaması olmadan 7/24 para transferi yapma kolaylığı sunuyor.


Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden,  kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve “Bankacılığa  daha az, hayata daha çok zaman” söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, müşterilerine  gün ve saat sınırlaması olmadan para transferi yapma kolaylığı sunuyor.

Yeni ödeme sistemi FAST kapsamında, ING müşterileri, 1.000 TL’ye kadar  olan para transferlerini artık gün ve saat sınırlaması olmadan yapabiliyor. Kolay  Adres tanımlaması yapan ING’liler ise ayrıca para transferinde IBAN yerine cep  telefonu, kimlik veya pasaport numarasını kullanabiliyor. 

IBAN’larını, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik  numarası, pasaport numarası veya cep telefonu numarası ile ING Mobil üzerinden  eşleştiren ING müşterileri, para transferlerini 7/24 çok daha hızlı ve kolay bir  şekilde gerçekleştirebiliyor.   

 "Dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık  Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, Türkiye’nin lider dijital kurumu olma  hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimize kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak  bankacılığı zahmetsiz hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Geçtiğimiz aylarda müşterilerimize Kolay Adres Tanımlama ile IBAN olmadan EFT  yapma olanağı sunmuştuk. Şimdi de FAST kapsamında, tüm müşterilerimize hafta içi  veya hafta sonu, diledikleri saatte anında para transferi yapabilme imkanı  sağlıyoruz. Para transferinde sağlanan bu kolaylık ile müşterilerimiz 1.000 TL’ye  kadar olan para transferlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.  Müşterilerimizin hayatında bankacılık işlemlerine ayırdıkları zamanı en aza  indirmek için dijital bankacılık alanındaki uygulamalarımıza hız kesmeden devam  edeceğiz.”   

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