Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 23,4 milyar lira azalarak 3 trilyon 528,9 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 8 Ocak ile biten haftada 23 milyar 396 milyon 542 bin lira azalarak 3 trilyon 552 milyar 302 milyon 256 bin liradan, 3 trilyon 528 milyar 905 milyon 714 bin liraya indi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,37 azalışla 1 trilyon 532 milyar 900 milyon 678 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,83 azalarak 1 trilyon 859 milyar 826 milyon 729 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 748 milyon dolar artarak 264 milyar 514 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 857 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 793 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 64 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,01 azalarak 639 milyar 812 milyon 991 bin liraya geriledi.

Taksitli ticari krediler de yüzde 0,61 azalışla 551 milyar 346 milyon 542 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,86 azalarak 197 milyar 935 milyon 865 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 658 milyon 978 bin lirası konut , 7 milyar 948 milyon 969 bin lirası taşıt ve 379 milyar 205 milyon 44 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 8 Ocak ile biten haftada 33 milyar 254 milyon 454 bin lira azalarak 3 trilyon 436 milyar 801 milyon 381 bin liraya geriledi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,64 artış gösterdi.