Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Eylül haftasında yaklaşık 70,9 milyar lira artarak 4 trilyon 190 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Eylül ile biten haftada 70 milyar 895 milyon 637 bin lira artarak 4 trilyon 189 milyar 988 milyon 446 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,48 artarak 1 trilyon 835 milyar 980 milyon 236 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,66 yükselerek 2 trilyon 204 milyar 575 milyon 157 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 263 milyar 283 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 235 milyar 161 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Eylül itibarıyla 1 milyar 696 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,49 artarak 695 milyar 693 milyon 452 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,46 artışla 561 milyar 851 milyon 316 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,85 yükselişle 261 milyar 239 milyon 690 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 257 milyar 912 milyon 394 bin lirası konut , 9 milyar 614 milyon 291 bin lirası taşıt ve 428 milyar 166 milyon 767 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Eylül ile biten haftada 44 milyar 865 milyon 342 bin lira artarak 3 trilyon 884 milyar 280 milyon 824 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,02 artış kaydetti.