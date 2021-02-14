Banka ve noterlerde yeni dönem! Artık yapılamayacak

Banka ve noterlere yeni sistem geliyor. Araba, ev alım-satımlarında bir dönem sona eriyor. Herkesi çok yakından ilgilendiren uygulama ile ilgili önemli adımlar atıldı. Banka ve noter dolandırıcılığını bitirecek sistem için adımlar atıldı. Salgın ile birlikte önemini katlayan dijitalleşme ile birlikte vatandaşı koruyacak uygulamalar bir bir hayata geçiyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması ile sahte kimlik ile dolandırılmalar son bulacak.

Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren bir uygulama başlıyor. Banka ve noterlere yeni sistem geliyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) banka ve noterlerde kullanılması için adımlar atıldı. İşte detaylar…

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek. Daha sonra parmağını gösterecek. Makine, kontrol edip "Bütün bilgileriniz çıkıyor. Fotoğrafınız, parmak iziniz, doğru siz o kişisiniz" diyecek. Ondan sonra noterde işlem yapılabilecek. Sistemle özellikle araç, ev alım-satımlarında noterde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık olayları bitirilmiş olacak. Kimse sahte kimlik ile karşısındaki dolandıramayacak. Uygulamanın benzeri bankalarda da kullanılacak.