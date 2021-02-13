Banka ve noterlerde yeni dönem!

Banka ve noterlerde yeni döneme geçildi. Artık noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek. Vatandaş daha sonra parmağını gösterecek. Makine, kontrol edip "Bütün bilgileriniz çıkıyor. Fotoğrafınız, parmak iziniz, doğru siz o kişisiniz" diyecek. Ondan sonra noterde işlem yapılabilecek.

Herkesi ilgilendiren değişiklikler yapılacak. Artık noterlerde POS cihazına benzer bir makine olacak. Notere gelen vatandaş bu makineden kimlik kartını geçirecek. Vatandaş daha sonra parmağını gösterecek. Makine, kontrol edip "Bütün bilgileriniz çıkıyor. Fotoğrafınız, parmak iziniz, doğru siz o kişisiniz" diyecek. Ondan sonra noterde işlem yapılabilecek.

Sistemle özellikle araç, ev alım-satımlarında noterde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık olayları bitirilmiş olacak. Kimse sahte kimlik ile karşısındaki dolandıramayacak. Uygulamanın benzeri bankalarda da kullanılacak. Sistemle özellikle araç, ev alım-satımlarında noterde yaşanan sahtecilik ve dolandırıcılık olayları bitirilmiş olacak. Kimse sahte kimlik ile karşısındaki dolandıramayacak. Uygulamanın benzeri bankalarda da kullanılacak.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre deprem olursa sistem devreye girerek, "Senin toplanma merkezin burası, bundan sonra yapman gerekenler şunlardır" diyecek. Bir kişi enkazın altında kaldığında onunla konuşabilme imkânı sağlanacak. En yakın ulaşabileceği telefon ona santral yapılacak, onun üzerinden mesaj atma ve konuşabilme, konum bildirme imkanı olacak.

Türkiye'nin sokak sokak fotoğraflarının yer aldığı bu veri tabanı 112 ile entegre edilecek. Vatandaşlar nüfus idarelerine gitmeden e-evlilik uygulamasıyla işlemlerini de yapabilecek. Uygulama bu yıl başlıyor.

9.1 MİLYARLIK TASARRUF