17 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.541 -0.12 EURO 8,5100 0.43
USD 7,0450 0.75 ALTIN 405,650 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Banka ve kredi kartları ile ilgili flaş açıklama!

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:24 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 10:32

Banka ve kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor. Duyuru geldi. Kredi kartı, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ilgili veriler açıklandı. Kartla ödeme tutarı ocak ayında 103 milyar TL oldu; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış görüldü. Kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL'si internetten gerçekleşti. Kamu-vergi ödemeleri sektöründeki kartlı ödeme tutarı ise yüzde 22 arttı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya sektöründe görüldü


Kredi kartı, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ilgili veriler açıklandı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre,  kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan  toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103  milyar TL oldu. 
 
BKM, ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre,  ocak ayı sonunda Türkiye'de 76,5 milyon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka  kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
 
Toplam kart sayısı yüzde 10 arttı
 
Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde  9'luk, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde  31'lik artış yaşandı.
 
Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 10 arttı.
 
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında  yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak  103 milyar TL oldu.
 
Bu ödemelerin 86,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 15,6  milyar TL'sinde banka kartları, 1,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar  kullanıldı.
 
Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde  önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde  yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak  gerçekleşti.
 
 
Kartlı ödemelerde en fazla artış elektronik eşya sektöründe
 
Verilere göre, ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör  dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde  65 artış ve 7,8 milyar TL'lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu  görüldü.
 
Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar  TL'lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31,7 milyar TL'lik ödeme ile  market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL'lik ödeme ile bireysel emeklilik,  yüzde 22 artış ve 5,5 milyar TL'lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri  takip ediyor.
 
Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitinin de ödendiği ocak  ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme  tutarı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.
 
Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir büyümeye  denk gelirken vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde  4,9'dan yüzde 5,2'ye yükseldi.
 
Verilere göre, kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya  devam ederken, finansal okuryazarlığın artmasıyla beraber bilinçlenen  kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.
 
Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme  işlem tutarı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,2 milyar  TL'ye yükseldi.
 
İnternetten yapılan ödemeler kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen  kartlı ödeme tutarının yüzde 59'unu oluştururken, buna göre kartlarla yapılan her  5 TL vergi ödemesinin 3 TL'si internetten gerçekleşti.
 

ETİKETLER

kredi kartı BKM banka kartı ön ödemeli kart banka hesabı banka kartı açıklama kredi kartı açıklama banka kartla ödeme kredi kartı ödeme banka kartı ödeme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.