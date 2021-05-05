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Banka müşterilerini ilgilendiriyor! BDDK duyurdu

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 16:50 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 16:50

Banka müşterilerini ilgilendiren gelişme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlandı. BDDK , risk odaklı proaktif düzenleme yaklaşımı kapsamında gerekli gördüğü yönetmelik güncelleme çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinde değişiklik öngören taslağı, Kurumun internet sitesinde yayımlayarak görüşe açtı.


Taslak Yönetmelik ilk olarak 7222 sayılı kanun ile Şubat 2020’de 5411  sayılı Bankacılık Kanunun 49. maddesinde bankanın dahil olduğu risk grubu  tanımında yapılan değişikliğe paralel olarak yönetmeliğin uyumlaştırılmasını  amaçlıyor.
 
Taslak düzenleme ile ayrıca, bankalardan kredi kullanan şirketlere  bağımsız denetimden geçmiş mali tablo sunma zorunluluğu getiren asgari 100 milyon  TL kredi bakiyesi tutarı, gerekli dönemlerde tüm şirketler için revize  edilebilmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenebilecek.
 
"Kamusal süreçlerdeki operasyonel gecikmelerin önlenmesi  öngörülüyor"
 
Diğer taraftan değişiklik taslağı kapsamında halihazırda söz konusu  düzenlemeden muaf olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, bunlara bağlı  kuruluşlar ve mahalli idarelerle birlikte, kamuya bağlı iktisadi kuruluşların da  kapsama alınması ve bu sayede kamusal süreçlerdeki operasyonel gecikmelerin  önlenmesi öngörülüyor.
 
2019 yılında "Yeni Ekonomi Programı, Yapısal Dönüşüm Adımları"  programı kapsamındaki düzenleme ile bankalardan kredi kullanan şirketlere  bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğu getirilerek mali şeffaflığın, kurumsal  yönetim standartlarının ve finansal yönetim kalitesinin güçlendirilmesi  amaçlanmıştı. Bu kapsamda 2019 Şubat'taki yönetmelik değişikliğiyle 500 milyon TL  olarak belirlenen sınır 2019 Ağustos’taki yönetmelik değişikliğiyle 100 milyon  TL'ye düşürülmüştü.
 
Yönetmelik taslağı görüş alma süreci tamamlandıktan sonra Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
 
  
 
 
 
 

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