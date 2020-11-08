Banka mesai saatleri değişti mi? Bankalardan mesai saatleri ile ilgili önemli karar! Yarın başlıyor!

İstanbul genelinde bazı bankalar, İstanbul Valiliği tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde değişikliğe gidiyor. Bazı bankalar mart ayında aldıkları koronavirüs tedbirlerini tekrar uygulamaya koyduklarını açıkladı. Peki, Bankaların mesai saatleri değişti mi? Hangi banka kaçta açılacak? İşte koronavirüs tedbirleri ve bankaların mesai saatleri...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme yapılmasını istemiş, kamu kurumlarında hamileler, kronik hastalar ve 65 yaş üstü için idari izinli sayılmaları kararı almıştı. Bazı bankalar da mart ayında uygulanan koronavirüs tedbirlerini yeniden devreye aldı. Bankalar, koronavirüs salgını nedeniyle toplum sağlığını korumak amacıyla gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, Bankaların mesai saatleri değişti mi? Hangi banka kaçta açılacak? İşte koronavirüs tedbirleri ve bankaların mesai saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."

2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.

MART AYINDA HANGİ TEDBİRLER ALINMIŞTI?

Günlük ücretsiz para çekme limitini yükseltmişlerdi.

Bankaların bir kısmı mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurmuştu.

Milliyet'in haberine göre, Bazı bankalar ise müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ MESAİ DÜZENLEMESİ KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da salgına karşı yapılan yeni mesai düzenlemesine göre, 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılarak evden, bunların dışındaki diğer personelin ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacağını bildirmişti.

Buna göre; İstanbul'da 60 yaş üstü, hamileler, kronik rahatsızlığı bulananlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecek. Sanayide çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak.

Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışan olduğunu belirten Vali Yerlikaya bu gruba yönelik düzenlemeyi de şöyle açıklamıştı: