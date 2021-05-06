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Banka kartı ve kredi kartı olan milyonları ilgilendiriyor! Yükseltiliyor

AA |  06 Mayıs 2021 Perşembe - 11:22 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 11:24

Banka müşterilerini çok yakından ilgilendiren karar! Değişiklik yapılacak. BKM tarafından yapılan açıklamada yükseltileceği duyuruldu. Koronavirüs salgını alışkanlıkları değiştirdi. Özellikle hijyen nedeni ile temassız kart kullanımı yaygınlaştı. Tüketicilerden yoğun talep gelmesi nedeni ile limitlerin yükseltilmesine karar verildi. Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 TL'ye yükseliyor.


Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temassız ödemelerde  şifresiz işlem limitinin yarın itibarıyla 250 TL'den 350 TL'ye çıkarılacağını  bildirdi. 
 
BKM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve  kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven  giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme  deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline  geliyor.
 
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme  yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarın itibarıyla  350 TL'ye çıkartılıyor. Temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar  üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.
 
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart 2020'de 120 TL'den  250 TL'ye yükseltilmişti.

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