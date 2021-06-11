Banka hesaplarına paralar yatırılıyor! Ve belli oldu...

Ödemeler haftaya başlıyor. Yüz binler bekliyordu. Bakan Pakdemirli bitkisel üretim desteklerine ilişkin açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bitkisel üretim desteklerinin gelecek haftadan itibaren ödeneceğini belirterek, "Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini TC kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız.
Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.