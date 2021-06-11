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Banka hesaplarına paralar yatırılıyor! Ve belli oldu...

DHA |  11 Haziran 2021 Cuma - 10:55 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 11:07

Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Belli oldu, ödemeler başlıyor. Yüz binlerce kişi bekliyordu. Bakan güzel haberi duyurdu. Haftaya cuma hesaplara aktarılacak. Ödemeler TC kimlik numaralarına göre yapılacak. Bakan Pakdemirli, 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteği ödemesi yapılacağını bildirdi. Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlası çiftçilere yılın ilk 6 ayında ödenmiş olacak.


Ödemeler haftaya başlıyor. Yüz binler bekliyordu. Bakan Pakdemirli bitkisel üretim desteklerine ilişkin açıklamada bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Önümüzdeki haftadan itibaren 2 milyar 550 milyon liralık bitkisel üretim desteklerini ödemeye başlıyoruz" dedi.
 
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bitkisel üretim desteklerinin gelecek haftadan itibaren ödeneceğini belirterek, "Pamuk, ayçiçeği, kolza, aspir, soya ile hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi, sertifikalı tohum ve organik gübre destek ödemelerini TC kimlik numaralarına göre 18 Haziran'dan itibaren çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız.
 
Böylece bitkisel üretim desteklerinin yüzde 80'den fazlasını çiftçilerimize yılın ilk altı ayında ödemiş olacağız" dedi.
 

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