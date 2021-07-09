Banka hesabına bugün yatırılıyor... Bakan müjdeyi verdi! Yüz binler bekliyordu

Yüz binlerce üretici bekliyordu. Paralar bugün banka hesabına yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere yönelik destek ödemeleri ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Pakdemirli, 420,5 milyon liralık desteğin hesaplara yatırımına bugün itibarıyla başladıklarını bildirdi.

420.5 MİLYONLUK ÖDEME BAŞLIYOR

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 TL,

Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 TL,

Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 TL,

Bitki Karantinası desteği kapsamında, 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL,

AR-GE desteği kapsamında, 48 projeye 8 milyon 26 bin TL,

Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.