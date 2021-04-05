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Banka faizlerinde flaş değişiklik! 20 ay sonra ilk kez...

Banka faizlerinde flaş değişiklik! 20 ay sonra ilk kez... Bankada parası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Belli oldu. Rakamlar ortaya çıktı. 
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