Banka çalışanından vurgun! Kasaları boşalttı

Banka çalışanından büyük vurgun. Müşteri kasasını görünce şok geçirdi, İstanbul'da bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışan Oktay A.'nin, bankadaki müşterilerin kasalarını, yaptırdığı yedek anahtarla soyduğu ortaya çıktı. Zimmetine geçirdiği yaklaşık 4 milyon lirayla ev ve araba aldığını kabul eden bankacı, 'Bahisten kazandığım paralar ile tutarları karıştırdım' diyerek kendisini savundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen bankacı hakkındaki soruşturma sürüyor.

İstanbul'da bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışan genç adamın bankadaki müşterilerin kasalarını, yaptırdığı yedek anahtarla soyduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; olay geçtiğimiz günlerde İstanbul 'da meydana geldi. 36 yaşındaki Oktay A. isimli genç adam özel bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışıyordu. İddiaya göre şubedeki boş kasaları kontrol ettiği bir sırada kasalardan birkaçının anahtarı kırıldı.

Buna istinaden genç bankacı anahtarların yedeğini yaptırdı ve bu yedeklerden bazılarını iş yerinde kullanmakta olduğu masanın çekmecesinde saklamaya başladı. Bu sırada henüz kiralanmamış olan kasaların yedek anahtarlarını uhdesinde tutan genç adam, bu kasaları da müşterilere kiralamaya başladı.

KASA SAHİPLERİ BOŞ KASALARI GÖRDÜ

Erol E. isimli bir iş insanı yedek anahtarının Oktay A.'da olan kasalardan bir tanesini kiraladı. Yaklaşık 3 milyon lira parayı kasaya koyarak kilitleyen iş insanı, Eylül ayında kasayı kontrol ettiğinde parasının büyük miktarının yerinde olmadığını gördü. Yine başka bir kasa kiracısı da aynı şekilde 1 milyona yakın parasının yerinde olmadığını fark etti. Banka, müşterilerinin durumu ihbar etmesi ardından olayla ilgili inceleme başlattı ve durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etti.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında operasyon görevlisi Oktay A.'nın olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Genç adam, boşalttığı kasalardaki paraları zimmetine geçirdiğini, geri koyacağı sırada bahis oyunundan kazandığı parayla bazı kasalardan aldığı paraların karıştığını itiraf etti. Genç adam, kasalardan aldığı paralarla kendisine bir ev bir araba aldığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında genç adam zimmet suçunu kabul ettiği ve hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle İstanbul Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oktay A. hakkındaki soruşturma sürüyor.