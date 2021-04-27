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Banka borcu olanları ilgilendiriyor! Flaş adım, faizsiz olarak...

AA |  27 Nisan 2021 Salı - 13:12 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 13:12

Banka, vergi ya da kredi borcu... Hepsini kapsıyor. Harekete geçildi. Vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçların faizsiz olarak ertelenmesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Bakanlığa sunuldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların vergi ile geçmiş döneme ilişkin, kredi dahil, tüm banka borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi.


 Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a esnafın  yeni talep listesi sunduğunu bildirdi.
 
Listede esnaf ve sanatkarların gelir ve stopaj gibi tüm vergilerden  muaf tutulmaları gerektiğini ifade eden Palandöken, elektrik, su, doğal gaz gibi  enerji girdilerinin de geçici olarak devlet tarafından finanse edilmesini  istediklerini kaydetti.
 
Palandöken, tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve  sanatkarlarla bu kişilerin yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi  gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Esnaf ve sanatkarlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK  primlerinin devletimiz tarafından karşılanmasını, borçlarının süresiz ve faizsiz  olarak ertelenmesini, ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi ile bankalara  olan tüm borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz."
 
Palandöken, diğer taleplerini ise şöyle sıraladı:
 
"- Pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce  yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkarlara yeni bir  yapılandırma hakkının acilen sağlanmalıdır.
 
   - Ticari araçların kullandığı akaryakıt fiyatlarında ÖTV ve KDV  indirimi sağlanmalıdır.
 
   - Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler  sürdürülmelidir.
 
   - Esnaf ve sanatkarlarla yanlarında çalışanlara yeni tip koronavirüs  aşısında öncelik tanınmalıdır.
 
  - Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara  imkan tanınmalıdır.
 
    - Tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında  kalan esnaf ve sanatkarlara nakdi destek sağlanmalıdır."
 
  
 

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