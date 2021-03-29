Banka borçlarıyla ilgili flaş karar! Yeni dönem

Borcu olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Artık değişti. Yeni kriterler belirlendi. BBDK’nın hazırladığı yönetmelik taslağında, ödenmeyen kredi borçlarının devredilmeden önce bankalara bildirim zorunluluğu getiriliyor. Bankalar gibi kaynak kuruluşlar, alacakların devrinden önce borçluya, borcun varlık yönetim şirketine devredileceğine dair bilgi vermekle yükümlü olacak. Ayrıca borcun ödenmediği hallerde borçlu kişiyle resmi tatil günleri ve Pazar günleri hiçbir suretle iletişim kuramayacaklar. Diğer günlerde sadece 09.00-20.00 saatleri arasında günde 3 kez arayabilecekler.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) batık alacaklarını tahsil eden varlık yönetim şirketleri için yeni kriterler belirledi. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, varlık yönetim şirketleri, devraldıkları borçlara ilişkin takip işlemlerine başlamadan önce asıl borçlu veya yasal temsilcisine yazılı bildirimde bulunacak.

BORÇLUYA BİLGİ VERİLECEK

Varlık yönetim şirketleri; banka, TMSF ya da diğer mali kurumların kredi alacaklarını devralabiliyorlar. Bu alacakları tahsil ediyorlar, yeniden yapılandırıp devredebiliyorlar. Banka böylece alacağını takip etmiyor, bilançosundan çıkartıyor, icra süreci ile uğraşmamış oluyor. Varlık yönetim şirketleri de batık kredileri tahsil etmeye çalışıyor, edemezse hukuki süreci başlatıyor. BBDK’nın hazırladığı yönetmelik taslağında, ödenmeyen kredi borçlarının devredilmeden önce bankalara bildirim zorunluluğu getiriliyor. Bankalar gibi kaynak kuruluşlar, alacakların devrinden önce borçluya, borcun varlık yönetim şirketine devredileceğine dair bilgi vermekle yükümlü olacak.

EN FAZLA ÜÇ KEZ ARANACAK

Finansal tüketicilere ilişkin özel hükümlerin yer aldığı taslağa göre, varlık yönetim şirketleri yazılı bildirimde bulunulmasına rağmen borcun ödenmediği hallerde borçlu kişiyle resmi tatil günleri ve Pazar günleri hiçbir suretle iletişim kuramayacaklar. Diğer günlerde sadece 09.00-20.00 saatleri arasında iletişim kurulabilecek. Borçluya ulaşılamadığı durumlarda arama sayısı günde en fazla üç ile sınırlı tutulacak. Varlık yönetim şirketleri, borçlularla kurulan her türlü iletişimde, borçluların toplum içindeki itibarını zedeleyici iletişim ve tahsilat yöntemlerinden kaçınmakla, borçla ilgisi bulunmayan üçüncü kişileri aramamakla yükümlü olacaklar. (Hürriyet)