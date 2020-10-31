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Bangladeş'ten Türk firmalara "helikopter gemisi" daveti

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:29

Türk savunma sanayisinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması ve yeni fırsatlara ulaşması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın altıncısı Güney Asya temalı düzenlendi.


Sanal ortamda 26-28 Ekim'de gerçekleştirilen Defence Port Turkey-Güney  Asya Fuarı'nda Türk firmaları Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afganistan askeri  heyetleriyle bir araya geldi.
 
AA muhabirinin fuarı düzenleyen Capital Exhibition yetkililerinden  aldığı bilgiye göre, Güney Asya’da Donanma Gücü ve Gelecek Stratejileri  webinarında açıklamalar yapan Bangladeş Donanma Komutanı Mahbub-ul Islam,  "helikopter gemisi" ve "karakol botu" konusunda Türk firmalarına açık olduklarını  belirtti. ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN ile çalışmaktan memnun olduklarını dile  getiren Islam, HAVELSAN'ın Komut Kontrol Merkezi’nin de çok başarılı olduğunu  ifade etti.
 
Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileri fuar boyunca  gerçekleştirdikleri görüşmelerde Meteksan Savunmanın Retinar radarıyla ve Alfa  Elektro Metalin ürünleriyle yakından ilgilendi.
 
Sri Lanka'dan askeri yetkililer ise Türk savunma sanayisini yakından  takip ettiklerini ve kara sistemleri tedarikinde Türkiye'yi önemli bir partner  olarak gördüklerini belirtti. TTAF ürünleri de Sri Lanka askeri heyetlerinin  beğenisini kazandı.
 
Türk savunma sanayisi ürünlerinin dost ve müttefik ülkelere  pazarlanması amacıyla düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı'nın yedincisi 2021'de  gerçekleştirilecek.
 

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