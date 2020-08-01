Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş’te son 24 saatte 2 bin 199 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 239 bin 860’a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak toplamda 3 bin 132’ye çıktı.
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Bangladeş’te son 24 saatte 2 bin 199 yeni corona virüs vakası
DHA | 01 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 15:11