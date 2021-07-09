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Bangladeş'te facia! 43 kişi yanarak can verdi

09 Temmuz 2021 Cuma - 11:55 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 12:06

Son dakika haberi... Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir fabrikada çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.


Narayanganj İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi İkbal Hossain, Hashem Yiyecek ve İçecek Fabrikası'nda çıkan yangında iki kadın cesedinin bulunduğunu, yaralanan onlarca işçinin Dakka Tıp Hastanesi ve çeşitli hastanelere kaldırıldığını söyledi. 
 
 
Narayanganj İtfaiye Şube Müdür Yardımcısı Abdullah Al Arifin de "11 itfaiye ekibinin alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü" aktardı. 
 
 
Al Arifin, tüm binanın alev aldığını, yaralı ve kayıp sayısının ise kurtarma operasyonu tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti.
 
 
Yangından kaçmayı başaran işçiler, en az 40 işçinin mahsur kaldığı yangının zemin katta çıktığını kaydetti.
 

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Bangladeş yangın fabrika yangını
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