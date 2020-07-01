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Bangladeş'te 3 bin 775 yeni vaka tespit edildi

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:19 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:19

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Bangladeş'te 3 bin 775, Singapur'da 215, Malezya'da 1 yeni vaka tespit edildi.


Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel  Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 775 yeni vakaya rastlandığı  ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 149 bin 258'e çıktığı belirtildi.
 
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 41 kişinin Kovid-19 nedeniyle  yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 1888'e yükseldiği bildirildi.
 
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel  verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Bangladeş'te şu ana  kadar, Kovid-19 görülen 62 bin 108 kişinin iyileştiği kaydedildi.
 
Singapur
Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından  yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 215 yeni Kovid-19 vakası görülürken,  toplam vaka sayısının 44 bin 122'ye yükseldiği belirtildi.
 
Açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 10'unun Singapur vatandaşı veya  kalıcı ikamete sahip kişiler olduğu, diğer vakaların ise ülkede geçici çalışma  izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.
 
Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.
 
"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs  tespit edilen 38 bin 500 kişi iyileşirken, halen 5 bin 596 aktif vaka bulunuyor.
 
Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle  bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı  misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.
 
Malezya
Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün sadece 1  Kovid-19 vakası görüldü, toplam vaka sayısı 8 bin 640’a yükseldi. 21 vaka daha  sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 375, aktif vaka sayısı ise  144 olarak güncellendi.
 
Son açıklanan rakamlarla Malezya’da, kısmi sokağa çıkma yasağının ilan  edildiği "18 Mart’tan bu yana en düşük günlük vaka artışı"nın görüldüğü  kaydedildi.
 
Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretime devam etme kapsamında anaokulları  ve ilkokulların da 15 Temmuz’dan itibaren yeniden açılacağını açıkladı.
 
Malezya’da eğitim ve öğretimin devam etme sürecinin ilk aşamasında 24  Haziran’da ortaokul 5 ve 6. sınıflar açılmıştı.
 

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Bangladeş corona virüs
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