01 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
8°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5510 0.80
USD 3,7910 0.42 ALTIN 158,830 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bandrol ücretleri yeniden belirlendi

31 Aralık 2017 Pazar - 18:54 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 18:55

Yurt dışından getirilecek aralarında televizyon, radyo ve uydu alıcılarının da bulunduğu cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere, 1-80 avro arasında bandrol karşılığı ücret alınacak.


Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon,  radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan  radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus  ve 2018 yılı için geçerli olmak üzere, belirlenen ücretlerin alınmasına ilişkin  Bakanlar?Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Karara göre,  51 ekrana kadar (51 ekran dahil) televizyonlara 10 avro,  52-67 ekran arası (67 ekran dahil) televizyonlara 16 avro, 68-85 ekran arası (85  ekran dahil) televizyonlara 22 avro, 86-116 ekran arası (116 ekran dahil)  televizyonlara 34 avro, 117-148 ekran arası (148 ekran dahil) televizyonlara 40  avro, 148 ekrandan yukarı televizyonlara 80 avro, oto televizyonlarına ise 8 avro  bandrol karşılığı ücret  ödenecek.
 
Radyolardan, cep tipi radyo alıcıları, saatli radyo ve radyolu  saatler, bir müzik aleti üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,  ışıldaklar ve radyolu vantilatörler, oto radyo alıcıları için 1 avro, taşınabilir  radyo alıcıları için ise 2 avro ödenecek.
 
Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan videolar için 18  avro, set üstü medya kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazı için  7 avro, bileşik cihazlardan televizyon ağırlıklı olanlar için 9-21 avro, radyo  ağırlıklı olanlar için de 1-18 avro arasında ödeme yapılacak.
 
Bandrol ücretleri, cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar, radyo ve televizyon  yayını almaya yarayan her türlü cihazlarla taşıtlarda kullanılmaya mahsus  navigasyonlu multimedya cihazlarında 2-15 avro arasında, internet bağlantısıyla  radyo ve televizyon yayını alabilen cep telefonlarında 20, bilgisayar ve  tabletlerde 10 avro ve bu cihazlar dışında kalan radyo ve televizyon yayını  almaya yarayan her türlü cihazda ise 18 avro olarak uygulanacak.

ETİKETLER

Bandrol ücretleri ücretler belirlendi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.