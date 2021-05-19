Bandırma Vapuru'nun hikayesi ne? İşte Bandırma Vapuru'na sanal gezi turu!

102 yıl önce Bandırma Vapuru bir milletin kaderini taşıyordu! Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Mayıs 1919’da 18 silah arkadaşı ile birlikte Samsun’a getiren Bandırma Vapuru bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda ülkenin tarihini değiştirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bandırma Vapuru'nun hikayesini derledik. İşte Bardırma Vapuru'nun hikayesi ve Bandırma Vapuru sanal gezi turu...

Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında önemli bir rolü olan Bandırma Vapuru bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda bir milletin kaderini taşıdı. Bandırma Vapuru bundan 102 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ü 19 Mayıs 1919’da 18 silah arkadaşı ile birlikte İstanbul ’dan Samsun ’a getirdi. Karadeniz 'in hırçın dalgalarını aşan vapur 19 Mayıs sabahında Samsun'a vardı. İşte bir milletin kaderi de o zaman yazılmaya başlandı...

BANDIRMA VAPURU'NUN HİKAYESİ!

Bandırma Vapuru, 102 yıl önce bir tarihe başlangıç oldu. 1878'de İskoçya'da inşa edilen gemi, önce İngiltere sonra da Yunanistan bayrağıyla yük ve yolcu taşımak için kullanıldı. 1894'te İdare-i Mahsusa tarafından satın alındıktan sonra Panderma adı verilen gemi, 1910'dan itibaren ise Bandırma olarak denizlere açıldı. Bandırma Vapuru, İngiltere ve Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İtalya 'nın Türkiye işgalini sona erdirecek Kurtuluş Savaşı'nın başlayacağı yolculuk için 16 Mayıs 1919'da demir aldı. Bandırma Vapuru, Türk bayrağıyla ise bir ulusun kaderini taşıdı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’nin meşalesini yakarken öncesinde attığı adımlarla bir tarih yazılıyordu.

Kendi deyimiyle “Kendisini İstanbul’dan uzaklaştırmak ve Anadolu dağlarında çürütmek” isteyenlerce 9. Ordu Müfettişliği ile görevlendirildi, ancak müfettişliği kabul ederken görevinin geniş yetkilerle donatılmasını sağladı.

Mustafa Kemal, Mondros’un imzalanmasından sonra Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı’ndan 3 Kasım 1918’de İstanbul’a döndü. Samsun’a gitmeden 6 ay İstanbul’da temaslar yaptı.

İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs günü Babıali’de bazı hükümet üyelerine veda etti. Aynı gün Yıldız Sarayı’nda Padişah Vahdettin tarafından kabul edilen Mustafa Kemal, daha sonra Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı (Durusu) Bey’i evine çağırarak yolculukla ilgili bilgi aldı.

BANDIRMA VAPURU BATIRILACAKTI VE...

İstanbul Şişli ’deki evinden 16 Mayıs’ta ayrılan Mustafa Kemal’e, vapura binmeden, “Bandırma Vapuru’nun Karadeniz’de batırılacağı” istihbaratı iletildi. O gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir an düşündüm. Bu dakikada düşmanların elinde idim. Bana her istediklerini yapamazlar mıydı? Beynimden bir şimşek geçti. Tutabilirler, sürebilirler, fakat öldürmek! Bunun için beni Karadeniz’in coşkun dalgaları arasında yakalamak lazımdır. Bu ihtimal mantıklı idi. Ancak benim için artık yakalanmak, tutuklanmak, sürülmek, düşüncelerimi yapmaktan alıkonmak hepsi ölmekle denk idi. Hemen karar verdim, otomobile atlayarak Galata rıhtımına geldim.”

'BİZ İDEALİ VE İMANI GÖTÜRÜYORUZ'

Büyük Önder, zihnindeki kurtuluş mücadelesi planlarıyla, Bandırma Vapuru ile 16 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıktı. Kız Kulesi açıklarındayken İtilaf Devletleri denetim görevlilerince vapurda, silah ve kaçak malzeme araması yapıldı. Subayların gemiyi terk etmelerinin ardından Karadeniz’e yönelen Bandırma’nın güvertesinde yanındakilere şunları söyleyecekti: “Bunlar işte böyle yalnız demire, çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz, Anadolu’ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz.”

BANDIRMA VAPURU BİR MİLLETİN KADERİNİ TAŞIDI!

Bandırma Vapuru, üç gün sonra Sinop ’a vardı. Samsun’a karayoluyla gitmek için yolun durumunu ve araç sordu. Ancak ne yol ne araç vardı. Tekrar vapura bindiler. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Bandırma Vapuru Samsun sahiline demir attı. Mustafa Kemal ve arkadaşları Tütün İskelesi’nden Samsun’a adım atarken, milli mücadele ateşi de yanmaya başladı.

Bandırma Vapuru, vardığı Samsun'da Mustafa Kemal Paşa'nın başlattığı kurtuluş mücadelesinin sonunda İngiltere ile Yunanistan'ın yanı sıra Fransa ve İtalya'nın Türkiye işgali sona erdirildi.

Bandırma Vapuru, asil görevini tamamlamasının ardından 6 yıl boyunca posta taşıma hizmetinde bulundu. Ne yazık ki 1925'te hurdaya çıkarılarak parçalandı.

BANDIRMA VAPURU REPLİKASI SANAL GEZİ TURU