Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi en az lise mezunu sürekli işçi alıyor!

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığla özel güvenlik ve temizlik görevlisi alıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İŞKUR işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR işçi alımı ilanı ve detayları...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İŞKUR aracılığla özel güvenlik ve temizlik görevlisi alıyor. İşçi alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte İŞKUR işçi alımı başvuru şartları...

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İŞKUR aracılığla özel güvenlik ve temizlik görevlisi alacak. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet adresi üzerinden de yayımlanacak.

ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını İŞKUR https://esube.iskur.gov.tr internet adresinden 09 Kasım - 13 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

6. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçecekler.

İşe alınacak personel, İŞKUR tarafından bildirilip süresi içinde Üniversiteye evrak teslimi yaparak şartları sağlayan başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek.

Adayların başvurmuş oldukları kadro için Üniversite tarafından istenen belgeleri 16-18 Kasım 2020 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Bandırma / BALIKESİR adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekiyor. Üniversiteye girişlerde Sağlık Bakanlığı ’nın Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu bulunmakta olup evrak teslimi sırasında da istenecek.

Belge teslimi sonrası şartları sağlayarak Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.bandirma.edu.tr internet adresinde ayrıca duyurulacak.

Kura işleminin 01 Aralık 2020 tarihinde saat 10.00 da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılacak. Kura çekilişi, COVID-19 tedbirleri kapsamında www.bandirma.edu.tr internet adresinden duyurulacak olan adresten canlı olarak

yayınlanacak.