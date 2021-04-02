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Baltayı taşa vurdular! Alçıdan yapıp 1 milyon TL'ye satış...

DHA |  02 Nisan 2021 Cuma - 22:18 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 22:18

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alçıdan yaptıkları heykeli "Zeus'un oğlu" diye satmaya çalıştıkları öne sürülen kişiler gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde I.A, M.A. ve O.A'nın tarihi eser satmak için müşteri aradıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
 
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen kişilerle alıcı gibi bağlantı kuran jandarma ekiplerine, aralarında "Zeus'un oğlunun" heykelinin de olduğunu söyledikleri 4 heykeli 1 milyon liraya satmak isteyen 3 şüpheli gözaltına alındı.
 
Yapılan incelemede, 2 erkek figürü ve 2 kadın figürü heykelinin alçıdan yapıldığı tespit edildi.

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Denizli Pamukkale alçı
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