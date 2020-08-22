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Balonlar 162 gün sonra yeniden uçmaya başladı

AA |  22 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:14 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 9:47

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de 162 gün sonra turistler, yeniden beyaz cennetin semalarında sıcak hava balonlarıyla yolculuğa çıkmanın sevincini yaşadı.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyaca ünlü  Pamukkale'de balon turları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün aldığı kararla 15 Mart'ta verilen aranın  ardından 22 Ağustos'ta yeniden başladı. 
 
Güneşin doğuşunu gökyüzünde karşılamak için Pamukkale Mahallesi'ndeki  Kocaçukur mevkisine gelen çok sayıda turist, verilen eğitimin ardından maske,  hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek görevlilerin yardımıyla balona  bindi. Turistler, güneşin doğuşu sırasında Pamukkale'nin beyaz travertenlerini ve  antik kentleri sıcak hava balonundan izleme fırsatını yakaladı. Misafirler,  binlerce metre yükseklikte hem güneşin doğuşunu hem de bölgenin harika  güzelliğini izledi. Bol bol fotoğraf çekip bu anlarını ölümsüzleştiren ve  yaklaşık yarım saatlik tur sonrasında belirlenen noktalara iniş yapan turistler,  burada kendilerine ikram edilen içecekleri içti.
 
 
Balon turizminde faaliyet gösteren Pamukkale şirketinin genel müdürü  Muhammet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle zor bir  dönem geçirdiklerini ve 5 ay sonra uçuş gerçekleştirdikleri için sevinçli  olduklarını söyledi. Son yıllarda Pamukkale'yi görmeye gelen turistlerin balon  turlarına da ilgi gösterdiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:
 
"Pamukkale'de balon turları her geçen gün büyük ivme yakalamıştı.  Ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Bugün yeniden güneşin doğuşunu  semalardan izlemeye başladık. Tüm tedbirleri aldık. Yolcularımızı maskesiz balona  bindirmedik. Misafirlerin ateşleri ölçüldü, dezenfektan kullandırıldı ve balonda  sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde yer gösterildi." dedi.
 
 
Amerikalı Maya Simone Acosta ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini  anlatarak "Burası çok güzel. Türkiye'ye korkmadan gelebilirsiniz. Balonla uçmak  rüya gibiydi. Kendimi bulutların üstünde harika hissettim." diye konuştu. 
 
 
Romanya'dan gelen Joyce Artega da balona binmenin oldukça keyifli  olduğunu dile getirdi.

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Balon Pamukkale turist
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