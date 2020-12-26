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Para ödeneceğini duyanlar akın etti ama... Yüzde 99'u kabul edilmiyor!
Balıkçıların korkulu rüyası balon balığının avlanmasına yönelik devlet desteği devam ederken, bu destek kapsamına sadece bir balon balığı türünün alınmasının yetersiz olduğunu söyleyen Karataş Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Safsoylu, "7 tür bize zarar veriyor. Yakaladığımız balon balıklarının yüzde 99'u kapsam dışı kalıyor" dedi.
Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk aylarında yürürlüğe koyduğu ilginç bir projeyle balıkçıları balon balığı avlaması konusunda teşvik etti.