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Balkondan sarkarak evden kaçmaya çalıştı! Evli kadınla yasak aşk...

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 15:09 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 15:23

Rusya'nın Kuznetsk şehrinde kocasını aldatan bir kadının, kocasının eve gelmesi sonucu aldattığı sevgilisinin apartmanın balkonundan aşağı sarkarak evden kaçma anları ilginç görüntülere sahne oldu.


Rusya'nın Kuznetsk kentinde pembe dizileri aratmayan bir olay yaşandı. Yerel medyaya göre, yasak aşk yaşayan bir kadın ve bir erkek evde buluştu.
 
Bu sırada evli olan kadının kocası eve gelince panik başladı, kadının sevgilisi apartmanın balkonundan aşağı sarkarak kaçmaya çalıştı.
 
Adam balkondan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık "gizli kaçışı" cep telefonuyla kayda aldığı videoyla deşifre etti.
 
 
Yerel medya olayın "aldatma" olduğunu ifade ederken, videoda,aldattığı kadının kocasının eve girmesinin ardından panikle kaçmaya çalışan adam, aşağı sarkarak, alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü.
 
Görüntüde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin yer alması ise kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya düşen olay, büyük yankı uyandırdı.
 
 

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