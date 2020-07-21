21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.042 -1.04 EURO 7,8730 0.29
USD 6,8270 -0.46 ALTIN 404,580 0.97
CANLI BORSA
TÜMÜ

Balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti

İHA |  21 Temmuz 2020 Salı - 21:23 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 21:23

Kahramanmaraş’ta evinin balkonundan dengesini kaybedip yere düşen öğretmen hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Gölcü İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Harun Ay (44), birinci kattaki evinin balkonunda iken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak istedi. O sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan başının üstüne yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı öğretmeni hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen öğretmen Harun Ay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ETİKETLER

Kahramanmaraş balkon öğretmen
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.