Balıkesirspor - Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak? Balıkesirspor – Giresunspor maçı canlı izlenebilecek mi, maç şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesinden biri Balıkesirspor – Giresunspor arasında oynanacak. Giresunspor ve Balıkesirspor geçtiğimiz sezonu orta sıralarda bitirdiğinden mücadele heyecanı daha yüksek. Her iki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor? Balıkesirspor – Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Balıkesirspor – Giresunspor maçı şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de sezonun ilk hafta mücadelesi 2 karşılaşma ile sonlanacak. Balıkesirspor ile Giresunspor arasında oynanacak maçta her iki takım da bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Balıkesirspor - Giresunspor maçı bugün saat kaçta, şifresiz mi?

BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor ve Giresunspor arasında oynanacak maç, 14 Eylül Pazartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Maç Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak. Maçın hakem koltuğunda Kutluhan Bilgiç olacak. Kutuhan Bilgiç'in yardımcılıkları ise Gökmen Baltacı ve Özcan Sultanoğlu. Maç koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından TRT, tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen olarak ekranlarına taşıyor. Balıkesirspor - Giresunspor arasındaki maçta TRT Spor kanalından saat 19.00'da izlenebilecek. Maç aynı zamanda, beIN SPORTS MAX HD 2 kanalında da yayınlanacak.