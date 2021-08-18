Balıkesir Üniversitesi en az lise mezunu sözleşmeli (4/B) personel alacak! İşte başvuru şartları!

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel (4/B) alacak! Yayımlanan ilana göre, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi!nde 2 eczacı, 19 hemşire ve 2 ebe istihdam edilecek. Peki, Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Balıkesir Üniversitesi personel alımı şartları!

Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alacak. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak 23 sözleşmeli personel alacak. Peki, Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Balıkesir Üniversitesi personel alımı şartları!

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru|arını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklar. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek ve p, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirtecekler. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

Özel Şartlar:

1- Tercih edi|ecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

5. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.l

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2O2O yılı KPSS sonuç belgesi,

5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.