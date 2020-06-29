Balıkesir Susurluk TOKİ kura sonuçları – Susurluk TOKİ kura sonuçları 200 konutun isim listesi

Balıkesir İli Susurluk İlçesi 200/ 100000 Toplu Konut Projesi’nde başvurusu kabul edilen, Susurluklular arama motorları üzerinden Balıkesir Susurluk TOKİ kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 160, 3+1 60 konutun hak sahibinin belirleneceği Susurluk TOKİ kura sonuçları çekilişi saat 16.00’da noter huzurunda canlı olarak çekilecek. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilen Balıkesir TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi nasıl sorgulanır? İşte Susurluk TOKİ kura sonuçları…

TOKİ Balıkesir kura sonuçları hakkındaki araştırmalar hızlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Susurluklular, TOKİ Balıkesir Susurluk kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Balıkesir TOKİ kura sonuçları saat 16.00’da çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte Susurluk TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama ve TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi 2020 öğrenme…

TOKİ BALIKESİR SUSURLUK KURA SONUÇLARI

Balıkesir Susurluk kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından Susurluk kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

BALIKESİR SUSURLUK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ SUSURLUK KURA SONUÇLARI 2020

Balıkesir Susurluk kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ BALIKESİR SUSURLUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020

TOKİ BALIKESİR SUSURLUK PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.