Balıkesir Susurluk TOKİ kura sonuçları – Susurluk TOKİ kura sonuçları 200 konutun isim listesi

TOKİ Balıkesir kura sonuçları hakkındaki araştırmalar hızlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Susurluklular, TOKİ Balıkesir Susurluk kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 140, 3+1 60 toplam 200 kişinin konut sahibi olacağı Balıkesir TOKİ kura sonuçları saat 16.00’da çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte Susurluk TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama ve TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi 2020 öğrenme…
TOKİ BALIKESİR SUSURLUK KURA SONUÇLARI
Balıkesir Susurluk kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından Susurluk kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
BALIKESİR SUSURLUK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ SUSURLUK KURA SONUÇLARI 2020
Balıkesir Susurluk kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ BALIKESİR SUSURLUK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020
TOKİ BALIKESİR SUSURLUK PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.