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Balıkesir - Savaştepe karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı

DHA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 20:32 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 20:32

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak etkisini artıran kar yağışıyla Balıkesir- Savaştepe karayolu trafiğe kapandı.


Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Balıkesirde de öğle saatlerinde başladı. Kar nedeniyle çok sayıda araç, Savaştepe- Balıkesir kara yolunda mahsur kaldı. Araçlarıyla yolda kalan sürücülerin yardımına Savaştepe Belediyesine ait ekipler koştu. Ekipler, iş makinaları ile yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede, ayrıca yol açma ve tuzlama çalışmalarına da başlandı.
 
Öte yandan Balıkesirin Savaştepe ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe ile bağlantısı kesildi. Başta Savaştepe ilçesi olmak üzere, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde çok sayıda kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu ve ilçelerle bağlantısının kesildiği öğrenildi. İlçe belediyeleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinalarıyla kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

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Balıkesir Savaştepe kar yağışı
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