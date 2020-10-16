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Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Yakalandılar...

16 Ekim 2020 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 11:58

Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında aktif görevde subayların da olduğu 14 şüpheli yakalandı.


Balıkesir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında aktif  görevdeki subayların da olduğu 14 zanlı gözaltına alındı. 
 
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem askeri  yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı asker şüphelilerin  15-16 Temmuz 2016'da birliklerinde darbe girişimiyle ilgili faaliyette  bulundukları tespit edildi.
 
Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, Ankara Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın'da eş zamanlı operasyon  düzenlendi.
 
Operasyonda 4'ü görevde, 3'ü meslekten ihraç ve biri emekli farklı  rütbelerde 8 subay ile uzman çavuş ve astsubayların da aralarında olduğu 14  şüpheli gözaltına alındı.
 
Yakalanan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç subaylardan birinin,  rütbesi ere düşürülen bir tuğgeneral olduğu öğrenildi.

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Balıkesir FETÖ operasyon
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