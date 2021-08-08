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Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 kişi öldü, 18 yaralı var...

08 Ağustos 2021 Pazar - 8:14 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 8:21

Balıkesir'de feci kaza. Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.


 
Balıkesir Valiliği korkunç kazayı duyurdu, Valilik "Balıkesirde yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı" açıklaması yaptı.
Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı. 

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