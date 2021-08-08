Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 kişi öldü, 18 yaralı var...

Balıkesir'de feci kaza. Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Balıkesir Valiliği korkunç kazayı duyurdu, Valilik "Balıkesirde yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 3 kişi hastanede olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı" açıklaması yaptı.