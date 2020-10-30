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Balıkesir'de yıldırım düştü! Çok sayıda yaralı var

İHA |  30 Ekim 2020 Cuma - 18:52 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 18:52

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada çalışan 4 kadın yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.


 
Bigadiç’in kırsal Çekirdekli Mahallesi’nde tarlada çalışan 4 kadın çiftçinin üzerine yıldırım düştü. Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çiftçiler yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
 
Olay, saat 15.20 civarlarında Bigadiç’e 10 kilometre uzaklıktaki Çekirdekli Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlada çalışan Feride A., Suzan A., Yasemin D. ve Nermin S.’nin üzerine yıldırım düştü. Sağlık birimlerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler üzerlerine yıldırım düşen yaralıları Bigadiç Devlet Hastanesi’ne götürdü. 2'si ağır yaralı oldukları öğrenilen çiftçi kadınlar yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kırsal alanda üzerlerine yıldırım düşen yaralıların hastaneye ulaşmasıyla birlikte Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın ve Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaralıların durumu ile ilgili yakından ilgilendi.

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Balıkesir Bigadiç tarla
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